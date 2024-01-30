去年罪案逾9.2萬宗　詐騙近4萬宗70%涉網上騙案　涉款90億

2023年全港92,760宗罪案，較2022年升29%，主要由於詐騙案升幅帶動，整體破案率31.1%，撇除詐騙案的破案率是46.2%。

政府指2023年社會復常，大部分傳統罪案較2022年上升，不少傳統罪案比2019年和疫情前都下降，而2023傳統罪案數字低水平，行劫和縱火破案率新高。

詐騙案去年一共有39,824宗，佔整體罪案44%，當中70%涉及網上騙案，金額超過90億港元，政府指騙案飆升是全球趨勢，過去一年為應對上升，推出多項打擊騙案措施。

至於虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙案，政府指至去年底共有2,636宗報案，涉案金額約16億港元。執法部門已接觸2,300受害人，拘捕69人，凍結2億港元。政府指由於案件複雜並涉及大量受害人，未來將會與受害人錄口供，並會審視電子錢包的資金流向，由於涉案人士中有人在逃，執法部門有需要時會向海外執法機構尋求協助。

執法方面，政府指詐騙集團用大量傀儡戶口收取騙款和清洗黑錢，2023年一共拘捕9,239人涉及各類騙案和相關洗錢罪行，較2022升75%。

兇殺案方面，2023年共有28宗，較2022年減少2宗，當中9宗涉及家庭和親屬間的暴力，只有1宗尚未偵破；傷人及嚴重毆打一共有3,636宗，較2022年上升22宗，和家暴有關上升92宗，破案率是1981年新高，三合會有關的傷人案為308宗；行劫案有97宗，是有機率以來第二低；2023年沒有銀行劫案、使用真槍劫案，社會較關注的7宗珠寶錶行行劫案全部破案；爆竊案方面2023年有1354宗，破案率是第2高；盜竊案一共有23,135宗，上升27%，升幅主要來自雜項盜竊、店舖盜竊和扒竊案；勒索案有2,659宗，上升45%，裸聊案已經上升715宗，學生為最大受害群組。

性罪行方面，強姦案有67宗，增加14宗，有2宗未偵破，非禮案增加209宗，升幅主要來自發生在公眾地方和港鐵範圍內的地方；嚴重毒品罪行一共有1,153宗，減少283宗，各類型主要毒品檢獲量錄的2成半至超過兩倍的升幅，涉及案件的青少年學生有48人；三合會相關罪行有2,334宗，減少220宗，破案率達95%；青少年罪行方面，因刑事罪行被捕的青少年有3,041人，上升10%，主要來自詐騙案、店舖盜竊、雜項盜竊。

國家安全相關情況方面，自從國安法實施後，截至2023年12月31日，一共拘捕290人，大約60%已經被檢控。

執法部門去年為應對騙案的上升趨勢，與重要持份者推出多項打擊騙案的措施，以不同方式提高市民防騙意識。當中「防騙視伏器」及「防騙視伏App」的搜尋器，至今共錄得逾213萬的搜尋次數，預警約36萬次的詐騙和網絡安全風險。執法部門去年在反詐騙協調中心18222防騙熱線，共接獲了5.2萬次來電，按年上升了37%，並成功攔截12.9億港元騙款。