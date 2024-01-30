泰國抵港貨櫃藏4.2噸瀕危鯊魚皮　67歲收貨公司股東被捕

香港海關人員經風險評估及資料分析，鎖定一個由泰國抵港、報稱載有乾鯊魚翅的20呎長貨櫃，昨日(29日)在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃，發現內有171箱、重約4,200公斤、市值約170萬港元的懷疑受管制真鯊目真鯊科乾鯊魚皮。經漁護署人員核實後，確認該批乾鯊魚翅受管制於香港法例586章《保護瀕危動植物物種條例》內、《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二列明的瀕危物種。

其後，關員到上環的收貨公司跟進調查，拘捕一名懷疑非法進口受管制鯊魚皮的67歲店舖本地男股東。案件仍調查中，不排除有更多人被捕。而檢獲的鯊魚皮，用於本地銷售抑或再出口仍有待調查。海關亦不排除該批鯊魚皮可能被用作食療之用。

海關表示，《保護瀕危動植物物種條例》修訂已於2023年12月15日生效，有更多瀕危物種加入受管制名單，海關會繼續透過情報分析及風險管理，抽查及檢驗出入口香港的貨物及旅客，亦會連同漁護署打擊非法進出口瀕危物種的活動。根據法例，任何人未取得相關許可證而進出口或管有瀕危物種，一經定罪，最高罰款1,000萬港元及監禁10年。