安達臣道冧天秤釀3死6傷　7涉事公司被控76罪押4.29訊

2022年9月安達臣道地盤天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處及屋宇署分別向共7間涉事公司及8人提控，共涉76項傳票控罪。該兩宗被票控案件，今(30日)於觀塘裁判法院分批作提訊，暫毋須答辯。控方就兩案均申請押後以待其他部門調查，裁判官最終把兩案均押後至4月29日再訊。

被勞工署票控的11名被告分別為精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司、周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財。眾被告共涉67項傳票控罪。

有關郭、黎及潘3人，據控罪書指他們均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，潘志財亦為合資格檢驗員。郭被控1罪、黎被控2罪、潘被控5罪，8罪當中包括沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施等罪。餘下8名被告，周漢裕被控交付虛假證明書或作出虛假報告等10項控罪；7間公司共被控49項控罪，包括東主的法律責任等控罪，當中的精進建築有限公司被控共17項控罪。

至於屋宇署票控的案件涉及4間公司及4人共9項進行工程方式導致有人受傷或財產損毀罪，案件今作首次提訊。眾被告包括簡浩楷、林榮燊、王偉堅、黃志成，及精進、永茂、東泰與新科4間公司。除東泰被控2罪外，其餘被告涉1罪。

案件編號：KTS 26615/2022，KTS 1171-77，4218-39，4427，4508-12，4514-19，4521-22，4524-35，4777-87 ，19508-16/2023