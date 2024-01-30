瑞銀前聯席董事涉私吞客戶逾1.32億元　認2項洗黑錢罪收押候判

時任瑞士銀行聯席董事於2016年至2018年間，涉向2名內地客戶聲稱以人民幣匯款來港有麻煩，着2人把款項存入他的內地銀行戶口，轉換成美元或港元，再存入2人在港的瑞銀戶口。2名客戶遂先後把約1.3億港元存入該聯席董事的戶口，他卻趁機把款項據為己有。客戶發現戶口負債，最終揭發事件，執法部門調查後，發現該聯席董事在案發時，持有6輛法拉利等名車及多個在英國及內地的物業。被捕聯席董事今（30日）於高院承認2項洗黑錢罪，收押至3月5日接受判刑。

涉案36歲男被告孫健榮，案發時是瑞銀聯席董事。原被控1項欺騙、1項盜竊及2項洗黑錢罪共４罪，他承認該2項洗黑錢罪，餘下控罪獲准於法庭存檔。洗黑錢的控罪指被告於2016年6月1日至2018年6月28日，在香港以其在滙豐銀行及恒生銀行的戶口，處理從可公訴罪行獲得的得益，涉款逾1.3億港元。

案情指，被告於2013年12月起成為瑞銀香港的聯席董事，2014年3月起擔任從南京來港定居的內地男女于全利及樓小洁，在港開設的瑞銀戶口之客戶顧問。被告於2016年10月向2名事主稱以人民幣匯款來港會有麻煩，着2人把款項存入他的內地戶口，他再把款項轉為港元或美元帶來港，再由其表親的香港戶口轉到2人的瑞銀戶口。2人於同年11月起至2018年2月，把約1.32億元人民幣轉到被告的內地戶口。被告其後把轉款單據的照片轉發予2人查看。

2018年6月被告離職，新的客戶顧問更新事主帳戶時發現，有關戶口負債高達1.24億港元。2名事主遂向被告查詢，他曾以公司戶口托管款項等作為解釋，並於6月12日與2人到瑞銀在港的辦公室作查詢。惟瑞銀最終報案，調查下發現被告於案發時持有6輛法拉利及林寶堅尼等名車，並持有3個在英國及2個在內地，共值2,900萬港元的物業，另外亦在案發時間於英國倫敦購入合共有27個單位之物業。調查又發現，稅單顯示被告於2014年至2018年間總收入只有400萬港元，但案發時他持有的滙豐銀行及恒生銀行戶口，曾存入合共約1.34億港元。

案件編號：HCCC 77/2021