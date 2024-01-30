公屋資產申報4月展開　46家庭證擁港物業　房署收回330單位

房屋署近期積極打擊濫用公屋。房屋署今日（30日）舉行2023年年終傳媒簡報會，房屋署署長羅淑佩表示，下一輪公屋資產申報將會在今年4月展開，將會涉及超過25萬在公屋住滿10年而已被納人「富戶政策」下需申報的租戶。而首輪申報至今已收回約8.7萬份，即99.6%租戶的申報表，因應新指施已有約330戶已收回單位；而截至去年12月31日，今年度房署共收回約2,200個單位，達上一年度數字，羅稱未知能否本年度收回逾3000個單位，但定必能超越上年度的回收數字。

羅淑佩表示，現時有345戶，即約0.4%仍未交表，房署會繼續跟進和審視租戶是否因特殊情況或隱衷而未能準時交表，惟其中約100個透過不同方法仍未能聯絡上的租戶，房署已啟動了深入調査程序，包括密集及不同時段家訪等，若住戶蓄意拒絕申報或證實濫用公屋，房署在搜集得足夠證據後，定必終止租約。

羅又提到，去年底已到透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制隨機，抽選了約3萬個租戶進行査冊，覆核後發現有46個家庭證實擁有香港住宅物業，惟其中僅得6個家庭已如實在申報表中申報，房署將跟進發出遷出通知書或檢控。另外在調查遲交申報表的住戶時，房署發現有24個家庭擁有香港住宅物業，羅強調也會對他們進行調查跟進及發出遷出通知書。

舉報濫用公屋方面，她指計劃參考好市民獎，但獎金未必有好市民獎般多，初步構思是有意參與計劃的人士，須以實名提出舉報，並提出參與計劃；專責人員會進行初步評審及面見參與計劃人士，以確保資料真確性及舉報人是自行發現有關濫用公屋行為。她又稱舉報機制不會設名額限制，不希望誘使大家互相舉報。

至於今年8月1日要實施的垃圾徵費，羅認為只要給予公屋租戶足夠的時間準備，有信心租戶可適應垃圾徵費，而現階段亦有不少公屋邨已合共配備了300部廚餘回收機。她又指有不少「街外人」會將垃圾運到公屋邨的垃圾站。

問及公屋住戶若未有使用指定垃圾袋，物管公司應如何處理，房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝表示，為免重複收費，大型垃圾租戶只需貼上11港元標籤即可，而未有用指定垃圾袋的垃圾，在不要求物管公司額外支出的原則底下，正與物管公司商討不同方案，一是傾向物管公司在幫租戶違規垃圾「包底」時，向房屋署實報實銷；二是房署每月向物管公司支付一個額度的額外費用，作「包底」違規垃圾，以節省實報實銷所產生的行政費。