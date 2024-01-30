調查揭電競成學生最感興趣行業　僅6成人認為生涯規劃支援足夠

有團體進行調查，以了解中學生的職業興趣，發現香港中學生10大感興趣行業首3位分別為「電競、數碼、資訊及電訊科技」、「體育運動」、「醫護人員」。當中，本港學生視加入科技、醫療相關工作為兩大重點行業，而隨香港運動發展興起，體育運動成為第二大吸引同學的行業。調查更發現，接近80%受訪者認知生涯規劃的重要性及有思考將來，但只有60%受訪者認同現時清楚方向及支援足夠。

獅子會於今年1月期間在網上進行《『青少年人生之旅2024』職業興趣調查》，訪問了731名本地中學生。調查結果顯示，香港中學生10大感興趣行業分別為「電競、數碼、資訊及電訊科技」、「體育運動」、「醫護人員」、「專職醫療人員」、「小學教師、中學教師」、「文化及藝術」、「法律（律師/法律人員）」、「會計、核數」、「寵物美容、動物訓練員」、「美容及保健、化妝及髮型」、以及「經濟研究、投資分析、數碼顧問」。他們認為感興趣行業的主要吸引力因素依次為「發揮興趣或所長」、「有意義」、「工作有挑戰性」，其中「工作較輕鬆」因素更比早年調查有上升趨勢，反映青少年心態有所改變。

香港中文大學教授侯傑泰認為，調查顯示大部份學生仍然重視關注醫療、教育、法律和會計等傳統職業領域，並對新興行業抱持樂觀態度，對在大灣區發展抱有濃厚興趣的學生感到特別鼓舞，同時鼓勵年輕人可以多接觸科技行業。