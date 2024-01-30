清潔香港當騷做　衞生黑點又增多

港府前年8月開展「打擊衞生黑點計劃」，領軍的政務司副司長卓永興揚言，打擊衞生黑點不是做騷!但實際上，全港衞生黑點由計劃開始時的663個，增加約11.3%至738個，其中大埔區黑點更多達135個。《東呼即應》為此探討如何作出改善，有大埔區區議員建議，食物環境衞生署要加強人手清理商舖垃圾；有蟲害控制專家建議，根據衞生黑點的嚴重程度，分三級來計算，最嚴重的級數，就要加強巡查並加重罰款，令店舖違規的成本增加。

港府的清潔大騷「打擊衞生黑點計劃」前年8月上映，由政務司副司長卓永興領銜主演，一度親自帶隊高調落區巡視黑點，揚言打擊衞生黑點不是做騷，會持之以恒，更聲稱一年後逾九成黑點將獲改善。然而，卓永興本月中回覆議員書面質詢時指，全港衞生黑點，由計劃開始時的663個，增加約11.3%至738個；其中大埔區佔最多，區內黑點達135個，其次是九龍城區佔91個，而油尖旺區黑點更由26個，大幅增加1.26倍至59個，令人側目。

政府屢指衞生情況有改善，但地區的真實情況又是怎樣？為何重災區大埔持續有過百個黑點？大埔區議員梅少峰認為，大埔的市區環境衞生的確有改善，特別是大埔墟一帶，在店舖阻街方面的改善較為明顯。至於為何大埔至今仍有135個黑點，他相信，主因是大埔的商舖較多，店舖垃圾未必可以即時清理，特別在收舖後垃圾會堆放在街道。他希望，食環署日後加強人手，盡快在清晨時，把前一晚的垃圾清理乾淨。

本港衞生黑點的數量有增無減，香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強認為，原因或與去年疫情復常、商家都「拚命」做生意有關。他以油尖旺區黑點倍增為例，稱該區食店、酒吧較多，去年復常後商家全力開動做生意，後巷堆積的廚餘等垃圾增加，令衞生情況更惡劣。他建議食環署加強巡查，又提醒當局要持續把關，避免衞生惡劣的地方「死灰復燃」，最好加重罰則「執正來做」。

陳偉強建議，當局應該將黑點分級，根據其嚴重程度，分為一、二、三級來計算，最嚴重的級數要加強巡查，同時要勸導及檢控，恩威並施。當局亦應引入累進制罰款，以增加商家違例成本，執法才會有成效。他又建議，當局要重視「公民教育」，亦要從飲食業界方面着手，一同商討如何根治及改善，特別是食物、廚餘引起的衞生問題，防止黑點持續發酵。

《東呼即應》認為，垃圾徵費未正式開展，已經甩漏多多，添煩添亂；港府搞衞生，指望靠加重罰則，各界亦認為這「只是做做樣子」，解決不了實際問題。例如當局早前計劃修例，擴大食環署執法權力，提高亂拋垃圾、店舖阻街等的罰則。問題是，食環署出名養懶人，指望食環署執法，跟指望老鼠幫忙清除廚餘，改善衞生沒多大區別。總而言之，清潔一味靠做騷，衞生環境怎會好？