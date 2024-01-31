逾半人口曾染疫　超過52萬人患長新冠

政府統計處昨日（30日）出版《主題性住戶統計調查第78號報告書》，顯示本港逾半人口曾感染新冠病毒，超過360萬人曾染疫，當中約3成患有慢性疾病，另外超過52萬人出現長新冠症狀，包括疲倦、氣促、認知功能障礙等，逾3成人表示相關症狀對日常生活造成困擾，慢性病患者出現長新冠症狀的比率高8成。

統計調查結果顯示，約3,617,000人曾感染新冠病毒，佔總人口52.1%，其中女性佔52.3%、男性佔47.3%；多個年齡組別的感染比率均高於50%，其中25至34歲人士比率最高，達57.4%，感染人數493,000人，而5歲以下和65歲及以上組別則不足50%，分別為46.1%及45.1%。30.9%已感染人士患經西醫診斷的慢性疾病，而慢性病患者染疫比例為51.7%，與非慢性病患者相若。

部分人士染疫後持續不適，出現長新冠症狀，根據世界衛生組織定義，染疫後3個月內出現不適症狀，並持續至少2個月，而且無法由其他診斷解釋，即可定義為長新冠。根據調查，約2,858,700人在統計進行至少3個月前曾感染新冠病毒，其中約526,800人持續兩個月出現疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節痛等症狀，佔比為18.4%；33.7%出現長新冠症狀人士表示，相關症狀對日常生活造成困擾。

調查亦顯示，出現長新冠症狀比率隨年齡上升，45至54歲人士比率為20.2%、55至64歲人士為22.6%、65歲及以上人士則為24.8%。另外，慢性病患者出現長新冠症狀比率為26.8%，比沒有慢性病人士比率高81%。