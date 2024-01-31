飼主貼相顯示鸚鵡腳趾被剪斷　網民怒轟虐待動物　

本港驚現「雀鳥神醫」，鸚鵡受傷竟被剪斷腳趾治療！有網民向東網反映，指在社交平台發現一則奇文，有人展示數張鸚鵡腳部的相片，細看下發現腳趾位置似被人強行剪斷，該鸚鵡主人直言，是由他剪斷腳趾作為治療；又聲稱是醫學知識，與女士月經流血那樣不算是受傷。不過，一眾雀鳥愛好者對此看不過眼，對其行為口誅筆伐，批評有關行徑是殘酷虐待動物及滿口歪理，並有人就此報案。東網記者向保育團體求證相關情況，團體直指該人的言行荒謬，更指對方飼養的多隻鸚鵡，都懷疑受不恰當對待，正盡力追蹤盼拯救鸚鵡。

一名以日文顯示其姓「梁」，並以「百合」為名的貼文者，日前在社交平台群組「香港雞尾及小型鸚鵡同好會」貼上數張照片，顯示其飼養的鸚鵡腳部有異樣，其他網民發現鸚鵡的兩隻腳都各有一截腳趾，懷疑被人用工具強行整截剪斷，部分傷口呈黑色，狀甚恐怖。有網民留言質疑貼文者涉嫌虐待動物，他反擊指屬「醫學知識」，又反問網民，女士每月月經流血是否代表受傷，有關言論令不少網民無名火起，也有人質疑貼文者精神異常，指即使鸚鵡要截肢，都應交由專科雀鳥醫生做手術，更揶揄貼文者頗有「刮骨療毒」的風範。

「佢完全唔可以咁做，唔通自己隻腳損咗就鋸咗其中一截？」有飼養鸚鵡的陳小姐，看到相關貼文後怒火中燒，她向本報反映，該情況已涉及殘酷虐待動物。她指有養鸚鵡的人都知道，如腳趾受感染或受傷，都應該帶牠去雀鳥專科醫生求診，塗藥膏及包紮傷口處理。陳指相關人士的社交平台也張貼出多張鸚鵡照片，其中有一隻鸚鵡的鳥籠被人用膠紙密封，陳直言該人的飼養手法不尋常，並對多隻鸚鵡疑被不恰當對待感痛心。另一網民已就事件報案，指執法部門需更多資料去跟進個案。

香港鸚鵡救援保育協會創辦人郭秀雲(Sharon)指，收到很多網友向協會投訴及反映上述事件，她直言該名人士做法荒謬，「獸醫都第一次聽（剪服趾），正常人絕對唔會咁做！」而按相片評估，該鸚鵡屬俗稱「雞尾」的小葵花鳳頭鸚鵡，是香港常見品種。郭表示，已向政府部門舉報，也有動保人士正跟進事件，但坦言該飼養者僅有社交平台的資料，執法部門難以追蹤，呼籲市民飼養鸚鵡時不應用屋仔，當牠們生病或受傷時，應帶牠們看獸醫，切忌相信網上偏方。

漁護署發言人指，最近一個月署方並無接獲該類(涉及虐待鸚鵡)投訴。除桃面愛情鳥、虎皮鸚鵡、雞尾鸚鵡及紅領綠鸚鵡外，所有鸚鵡均為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄物種，在本港受法例《保護瀕危動植物物種條例》(第586章)規管。任何人如非按規定進出口或管有瀕危物種，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬港元及監禁10年，有關物品亦會被充公。管有鸚鵡作非商業用途(例如個人寵物)，則無須申領管有許可證，但有關鸚鵡必須為合法獲得。

此外，根據《防止殘酷對待動物條例》(第169章)，任何人如殘酷地對待任何動物，不合理地作出或不作出某種作為，而導致任何動物受到任何不必要痛苦，即屬違法。一經定罪，可處罰款20萬港元及監禁3年。