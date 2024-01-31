張劍虹供稱　黎智英被國安法「嚇一跳」　着壹傳媒高層勿魯莽

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（31日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供，並接受辯方盤問。庭上揭露，國安法生前效前，黎智英向《蘋果日報》員工說繼續堅持；到國安法生效翌日早上，黎智英即傳訊息給張劍虹，說見到國安法細節「嚇咗一跳」，着張別魯莽。

庭上播放一段在2020年6月拍攝的短片，當日黎智英在壹傳媒大樓向員工，就《蘋果》成立25周年發表演說，黎稱「未曾試過風調雨順，一係話我哋血腥八卦，一係畀人封殺廣告，一係畀人攻擊，而家國安法都嚟埋，都唔知點去做」、「無人迫你哋點樣去做，無人會叫你哋點樣去做，無人迫你做烈士」，笑說「《蘋果》到今日做到咁樣，係你哋做成嘅」，語畢現場傳來陣陣笑聲及掌聲。張劍虹當日曾說「繼續堅持！」。張劍虹今日指，《蘋果》的局面，是《蘋果》上下員工，在黎智英的領導及指示之下合作而成，他承認當日自己有拍掌。

接着，庭上展示黎智英傳給張劍虹的訊息，當日是2020年7月1日，即國安法生效翌日。黎智英說，見到國安法細節「嚇咗一跳」，謂「先要想好策略對付，不用魯莽」。張劍虹今日指，以他理解，黎智英說「不用魯莽」，是叫他「小心啲」。由於不知道「紅線」何在，故《蘋果》編輯會格外謹慎。張等高層成立「國安法應變委員會」等群組，目的是避免觸犯法例，及與同事商討國安法的影響。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022