第二批簡約公屋涉款98.3億　連改建廢校共提供13000伙

簡約公屋遍布全港各區，同時亦與市區環境格局有所出入，惹來關注。政府繼續增建簡約公屋，立法會工務小組討論第二批共9個簡約公屋項目，涉款98.3億港元，包括4個分別位於柴灣常安街/常平街、屯門第54區、小欖樂安排和馬鞍山恒光街項目，提供約1.24萬個單位，成本會較上一批稍升。同時，政府亦會改裝5間分別位於上水、觀塘和黃大仙空置校舍，提供約600個單位，合共提供約1.3萬個單位。

房屋局長何永賢承認，今批簡約公屋的樓層較多，在樁柱上的要求不同，故此相較首批簡約公屋可節省成本的單位，在比例上較上一批少。因應社會希望政府在市區提供更多簡約公屋單位，當局決定善用空置校舍，主要改裝課室，並會保留禮堂和圖書館等設施供住戶使用，部分「火柴盒」校舍空間較小，但周邊屋邨配套齊全。

何又稱，兩批項目合共3萬個簡約公屋單位，將有超過一半位於市區，而早前公布的上水蓮塘尾選址，項目成本效益較低，決定不再推展有關項目。在單位戶型的比例方面，1至2人單位最多，佔高達7成、而3至4人單位佔2成，5至6人單位最少，僅佔1成，她指參考過渡性房屋經驗，相信大單位數目足夠。