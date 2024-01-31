港珠澳橋塌工作台釀2死被控誤殺　法籍工程師准以300萬擔保離港

港珠澳大橋香港段地盤於2017年發生工作台墮海意外，釀1死3傷1失蹤。事隔6年後，執法部門於去年9月落案控告一名39歲法籍工程師，並控以1項誤殺罪。案件早前已於裁判法院提訊，被告獲准保釋但不得離港。被告今（1月31日）於高院申請更改保釋條件，暫委法官胡雅雯最終批准被告離港。

法國籍被告為 Brouillet Remi Pierre（39 歲），報稱為工程師。他被控於2017年3月29日，在香港港珠澳大橋香港接線香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死 Gurung Anel 及 Onwuka Okomba Onwuka Uka 。法官今批准被告更改保釋條件，被告須交出290萬港元現金及其前同事以10萬港元作人事擔保。被告亦不得接觸控方證人，需於離港前24小時內通知執法部門及交代行程。

案發於2017年3月29日，當時興建中的港珠澳大橋橋底的臨時工作台倒塌，導致兩名分別22歲及40歲的尼泊爾及尼日利亞男子死亡，以及3人受傷。新界南總區執法人員展開多方面深入調查及參考其後發布的相關調查報告，相信意外成因與一名承建商聘請的39歲法國籍工程師，於施工期間嚴重疏忽有關，而他在事發後已離開香港。該名男子於去年9月底經香港國際機場入境，隨即被執法部門拘捕及扣留調查，並被起訴誤殺罪。

案件編號：HCCP 53/2024