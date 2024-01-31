去年800公僕參與海內外培訓　2024至25年度開支料約5600萬元

有議員關注公務員境外培訓事宣。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(31日)書面回覆議員質詢時表示，隨着跨境往來復常，公務員事務局正有序恢復各類內地和海外培訓課程，在2024至2025年度，公務員事務局用於內地及海外培訓的預算開支分別為約4,000萬港元及1,600萬港元，主要包括課程學費、為學員安排往返境外的交通及住宿、進修津貼等。

就內地培訓而言，楊何蓓茵表示，公務員事務局轄下公務員學院已由2023年6月起,恢復安排由各局/部門提名的中高級公務員，到9所內地院校參加為期5至12天的國家事務研習課程。直至去年底，共舉辦了21班上述課程，約有800名公務員參加。

另外，所有於2020年6月或以後入職的二級行政主任，均需參加為期3天的「二級行政主任內地研修考察課程」，以進一步完善行政主任職系的基礎培訓，由去年9月至今，已舉辦了7班課程，共約240名二級行政主任參與。

在高級公務員的公共行政研修方面，楊續指，公務員學院亦已安排第二批20名具晉升潛質的高級公務員，參加2023年在北京大學舉辦的兩年制公共管理碩士課程，學院會繼續每年選派15至20名具潛質的高級公務員參加該課程。

就海外培訓而言，疫情後亦已有序恢復相關培訓，包括重新安排通過試用期後的政務主任往海外進修，首輪海外進修課程已在今年1月中旬展開，約10名政務主任獲派至巴黎政治學院接受約八周培訓。