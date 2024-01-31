去年日均回收166噸廚餘　僅佔設施66%處理能力

廚餘回收設施相繼落成，但回收量未能用盡現時處理能力。環境及生態局透露，去年港府廚餘處理設施合共回收約60,800公噸廚餘，即平均每日約166公噸，僅達現時處理量的66%。局方預計8月完成在213個公共屋邨共安裝超過700個智能廚餘回收桶，覆蓋3分1全港家庭，又說第2季會在更多地區的單幢樓附近設置廚餘收集點。

現時小蠔灣有機資源回收中心(O．PARK1)連同大埔污水處理廠每日合共能處理250公噸廚餘。環境及生態局局長謝展寰今日(31日)書面回覆議員質詢時表示，去年政府的廚餘處理設施合共回收約60,800公噸的廚餘，平均每日回收量僅約166公噸，即只能使用現有設施的66%處理量，亦遠低於局方原先預計在2023-24年度達到接近250公噸的目標。其中約2,500公噸來自住宅，其餘則來自工商業。

謝續指，環保署截至去年底已在70個屋邨安裝300個智能廚餘回收桶，累計收集約1,830公噸廚餘，又預計可在農曆新年前可覆蓋全港一半屋邨，今年8月可在全港213個公共屋邨共安裝超過700個智能廚餘回收桶，佔全港家庭人口約3分之1。而「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」自去年底接受申請，至本月中共收到20宗。局方預計可在今年8月批出30宗申請，涉及約100部回收桶，較早前預計提早4個月。另外，環保署透過回收基金資助40個私人住宅安裝約120個智能廚餘回收桶。

除了在屋邨安裝智能廚餘回收桶，環保署去年第4季亦在鄰近住宅區的回收環保站「綠在深水埗」及「綠在東區」設置回收桶，試行收集鄰近單幢式大廈和「三無大廈」的家居廚餘，截至去年底共超過1.4萬人次進行回收；去年11月起亦在沙田區食肆、鄰近村屋或單幢式大廈林立的地點設置「社區廚餘收集流動點」，以定時定點收集附近的廚餘。署方計劃在今年第2季逐步擴展到更多地區。至於鄉郊村落地區，環保署亦資助8條村設置智能廚餘回收桶，當中兩條村已安裝，其餘則在3月逐步安裝。