議員質疑「高才通」門檻寬鬆　申請人無意留港　勞福局將調查

為紓緩持續緊張的勞工市場，政府推出的「高端人才通行證計劃」去年共收到約65,000宗申請，其中約51,000宗獲批。議員簡慧敏今日(31日)在立法會大會中提質詢，要求政府交代獲批的高才通申請，有多少名申請人及其受養人已入境香港並領取香港居民身份證；當局如何在就業及創業方面加強協助「高才」盡展所長、留港發展，貢獻香港。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，為紓緩持續緊張的勞工市場，政府於2022年底推出一系列「搶人才」措施。而目標是高薪高學歷人才的高才通計劃，申請人毋須先獲本地僱主聘用，便可透過計劃申請為期兩年的簽證來港探索機會。截至去年12月底，高才通計劃約51,000宗獲批申請中，約36,000人已抵港，佔獲批申請數目約70%；另外，高才通計劃下獲批來港的受養人逾51000名，當中近36,000人已來港。根據人事登記條例，凡年滿11歲或以上，並獲准在港逗留超過180天的新來港人士，必須在抵港30天登記領取身份證，相信經高才通來港的人才及其受養人，會在指定期限之內取得身份證，但入境處沒有備存相關數據。為協助有意來港或剛到港人才盡快在香港安頓，去年成立的人才辦會提供支援服務，同合作夥伴提供求職，住房，教育及就業等資訊，作為合作夥伴，人才辦已聯繫超過10間顧問公司，按人才的背景和需要，提供個人化的職業配對，和求職支援，並已處理1400宗求職轉介，人才辦又會同各行業的持份者合辦線上線下的招聘會，並到目標大學舉辦簡介會，招攬當地人才。當局又會進行跟進調查，了解他們落戶香港的情況，包括就業，居住，子女教育，以及選擇來港發展的考慮因素等，有關調查結果的分析將於短期內備妥，勞福局將會分享有關調查的結果。

截至去年12月底，在高才通計劃下約21,000名18歲以下，未婚的受養子女來港，來港人才可以安排適齡入學的子女，入讀私立或公帑資助的學校，現時本港有足夠的中小學學位。

議員洪雯引述某調研顯示，透過高才通計劃的來港人士，當中不少無意在港定居或就業，與其讓「黑中介」利用不法手段，偽造在港創業或就業的證明以獲得續簽留港，不如另設通過投資香港的方式，以最低限額一千萬獲得簽證續期。議員郭偉強議員批評高才通的政策方向是來者不拒，門檻過分寬鬆，擔心打擊本地人就業和晉升機會。

孫玉菡解釋，高才通只是眾多輸入人才計劃的其中一項，其續簽條件亦必須跟其也計劃看齊，況且高才通的目的是為白港添加人才，故必須要有工作或創業，目前不考慮以投資以換取續簽。孫又指香港失業率好低，只得2.9%，反映勞動市場有好大空缺，加上高學歷但工作經驗不足3年的申請是設有限額，以保障本地畢業生足夠的工作機會。