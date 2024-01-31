僱員再培訓局正作全面檢視　議員批評與持續進修基金課程重疊　

當局在去年的《施政報告》提出，僱員再培訓局會檢視其服務範圍、培訓策略及營運模式等，並會在本年第3季提交建議。議員顏汶羽今(31日)在立法會提出有關優化僱員再培訓工作的口頭質詢，他提到，僱員再培訓局與持續進修基金的課程經常重疊，往往都是「市場喜好」而非「就業導向」，直言「兩邊都開出大量沖咖啡班、插花班、學人拍片等課程」，對於培訓高技能人才，沒有就業幫助；他又指政府近年出現財赤，關注當局會否整合課程，減少資源浪費。

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，僱員再培訓局與持續進修基金均有其獨特角色，僱員再培訓局主要針對協助學員找工作和提升技能，學員年齡大多以50歲以上、學歴介乎中四至中七；至於持續進修基金覆蓋的範圍更廣、課程選擇亦更多，大部分學員年齡約30歲、持有學位。

至於去年《施政報告》中提出，檢視再培訓局其服務範圍、培訓策略及營運模式等，配合香港的經濟發展和人力培訓需要，推動全民持續進修及技能提升，孫強調再培訓局的全方位檢討對日後本地人力培訓發展十分重要。又指再培訓局已經展開檢討工作，並成立了專責小組督導有關工作，專責小組現正廣泛諮詢不同界別及相關持分者，詳細分析諮詢期間收集到的意見，以制定適切可行的建議，將在今年第三季向政府提交報告。

他又指顏汶羽關注課程要與未來經濟發展和市場技能接軌、放寬學員的學歷上限以及要清晰界定再培訓局的定位等議題，正正是再培訓局檢討會觸及的重要範疇。又表示政府就檢討再培訓局，沒有預設立場，但一直鼓勵再培訓局以前瞻及開放態度進行檢討，為香港人力培訓的未來路向獻策。