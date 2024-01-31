發布口交照裸露片囚1年　骨科醫生上訴　高院3個月內裁決

骨科專科醫生婁子堅在社交媒體平台上，多次發布1名女子的裸照和性愛影片。他經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，並被判處監禁1年。婁不服定罪及刑期，並獲准保釋往高院提出上訴。高院法官張慧玲今（1月31日）開庭審理該上訴案，在聽取雙方陳詞後，押後於3個月內作書面裁決。

35歲上訴人婁子堅被控於2020年先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即1張裸體女子X為1名男子口交的照片、1張裸體女子X坦露胸部的照片及2段裸體女子X坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。上訴方指雖然原審時曾傳召專家講述Telegram的運作等，但未能解釋到是否有其他可能性是上訴人以外的人士發布。另外上訴方又質疑原審裁判官溫紹明過度參與審訊，辯方在盤問證人期間更一度表示「驚法官大人唔開心」，上訴方稱溫官過多發問給予辯方壓力。控方則指，原審裁判官已有足夠證據可作推論是上訴人發布，辯方亦沒有就何人可發布方面盤問專家。控方亦認為溫官的提問只為案件管理，並非過份參與。

據原審案情指，事主X的丈夫Y在2020年5月14日獲告知其結婚相被發布在Telegram的1個群組內，Y發現發布帳戶的電話號碼與上訴人的號碼脗合，該帳户在群組發布1張X的性感相片，X及Y翌日報警，但執法部門以沒有露點為由拒絕落案。帳戶其後再發布1張X的口交相片，X仍認出相中人為自己，並表示是被偷拍。不久後，群組內再出現2段X的不雅片段。上訴人最終被捕，並被指涉案相片是由上訴人發布。

案件編號：HCMA 241/2022