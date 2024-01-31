「831 」半周年暴動　向執法部門私家車擲物　2男判囚40個月

2020年2月底，有網民發起集會紀念「831 」事件半周年，最終在旺角一帶爆發衝突。兩名男子分別被指在場聚集，及向執法部門的私家車擲物。2人及後被捕，並被控1項暴動罪。2人否認控罪，經審訊後，本月初被區院暫委法官王興偉裁定2人均罪成。2人今（1月31日）被王官判監40個月。王官指考慮到2人並非領導角色，且沒有參與策劃，只是在場鼓勵了他人，案發時間亦只約數十秒，但案情明顯仍屬嚴重。

兩名被告分別是廖敬軒（23歲，髮型助理）及杜家駿（29歲，客戶服務員）同被控1項暴動罪，指他們於2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。法官判刑指，本案事主並無受到嚴重傷害，只是屬執法部門的汽車受損，但因案件仍屬嚴重，故以監禁42個月作量刑起點，因2人的良好背景及犯案時年輕，故再酌情減刑2個月。

控方案情指，當日案發地點一帶有集會，最終演變成暴動。其中3輛執法部門的私家車駛到達山東街一帶後，有示威者在附近聚集，3車最後須駛走，但有示威者向其中一輛車遭投擲竹枝及磚頭等雜物，須車內的警員走出車並一度持槍戒備，及後因「人多勢眾」而駛走。而擲物的人士當中包括被告杜嘉駿。人員最終展開驅散行動，並在荷李活商業中心外圍捕77人，包括本案兩名被告。

案件編號：DCCC 465/2022