向全港小學生派指定垃圾袋　教育局冀小手帶大手推廣垃圾徵費

政府押後垃圾徵費至8月1日實施，教育局局長蔡若蓮今日(31日)表示，環保署正安排把垃圾收費的資訊，包括宣傳刊物、海報、橫額、電子宣傳單張等，在全港中小學校內標示，以及經電郵向學生、教職員及家長團體發放。為鼓勵學生在學校獲取有關垃圾收費的資訊後，積極帶回家中與家人分享，達到「小手帶大手」效果，署方亦會向全港約35萬名小學生每人派發一個15公升的指定垃圾袋帶回家中，讓有關垃圾收費的資訊更有效地推廣至每個家庭。

蔡若蓮續指，教育局會配合垃圾收費的實施進展適時聯繫相關部門，以取得有關政策的資訊以準備學與教資源，供教師於課堂內外採用，教導學生珍惜資源及實踐源頭減廢，共同保護環境。另外亦會與環境及生態局及環保署保持緊密聯繫，為學校提供最新相關資訊及適切的支援，資助學校可運用教育局提供的「營辦開支整筆津貼」及「擴大的營辦開支整筆津貼」，根據津貼的運用原則及校本情況和需要，支付清潔校舍所引致的開支，包括垃圾收費。

而環保署一直與環境運動委員會合作推行「學校廢物分類及回收計劃」，向參與該計劃的學校免費提供三色廢物分類回收桶，蔡若蓮指環運會至今已向共1,028間中小學提供三色廢物分類回收桶。環運會亦透過「學生環境保護大使」及「環保風紀」計劃，向中小學生提供講座、工作坊及考察活動等培訓活動，以提高學生的減廢回收意識，鼓勵他們在學校和日常生活中實行廢物分類及減少浪費。