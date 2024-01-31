落馬洲420萬元金條劫案細節曝光　彎刀雙匪國籍性別未明　

昨晚(30日)8時10分，落馬洲發生一宗劫案，一名姓沈(21歲)男子駕駛輕型貨車途中，遭匪徒攔途截劫，搶走總值約420萬港元的金條逃去，而今日(31日)再有詳細案情曝光！消息指，沈男自今年1月開始為朋友擔任送貨司機，並由對方提供一輛白色輕型貨車，以每次400港元報酬代其運送金條，在今次遇劫前，沈男已經進行過4次運送金條的工作。

至昨晚約7時10分，沈男依照指示，在紅磡取得8塊各重1公斤的金條，他用麻袋包裝金條後，將之放在該輛輕型貨車的座位上，打算將金條運送到一個貨倉交收。惟於大約一小時後，他駕車駛抵落馬洲洲頭西路時，一輛黑色私家車突然馳至，並在前方閘停沈男的輕型貨車，2名俱戴黑色鴨舌帽、黑色外套、黑色褲及黑色口罩的人士步出車外，他們分持約1米長的黑色彎刀，隨即衝向輕型貨車，其中一人用彎刀擊碎輕型貨車的前側車窗，再舉刀指嚇沈男。沈男大受驚嚇，雖然左腳被玻璃碎片割傷，仍然負傷從座位上逃脫，再奔向附近一個倉庫求救。

沈男在逃跑途中，曾經回頭觀望劫匪有無從後追趕，但雙匪似乎對他「毫無興趣」，只是專注搜掠輕型貨車。當沈男抵達倉庫後，首先見到一名姓洪(54歲)時裝店男老闆，對方得悉他的遭遇後，立刻着其朋友代為報案，並親身陪同沈男折返查看，惟輕型貨車及劫匪乘坐的私家車均不知所終，現場僅留下另一輛黑色七人車。

執法人員接報趕至現場，發現被留下的黑色七人車車門打開，其引擎已經啟動，車內卻空無一人。經初步調查後，證實其車牌和行車證不符，目前已根據車輛資料，聯絡車主助查。

另外，執法部門其後尋獲一名姓曾(66歲)的哥，他聲稱在當晚8時05分於事發位置附近等客，期間劫匪所乘坐的私家車曾經撞到其的士，惟對方並無停下，並向青山公路-洲頭段方向逃去。執法部門正追緝2名在逃人士歸案，其中1人約1.8米高，壯身材；另一人約1.7米高，中等身材，惟暫時未能確定他們的國籍及性別。