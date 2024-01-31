沙頭角禁區維持有限度開放　有實際需要人士將獲發許可證

有議員今日(31日)就北部都會區的交通規劃發問，包括當局會否將介乎橫瀝至沙頭角一段的蓮麻坑路邊境禁區解禁，容許車輛或單車從該路段駛至沙頭角，署理運輸及物流局局長廖振新書面回覆指，禁區是執法人員執行邊界保安工作的專用通道，基於保安理由，有關路段不會開放給所有公眾人士及車輛使用；但會透過發出禁區許可證，有限度開放相關路段給予當地居民，以及其他有實際需要的人士使用，例如工程人員、以及在清明節、重陽節期間前往附近墓地掃墓的公眾人士。

有意見認為，現時由新娘潭至沙頭角的一段鹿頸路限制旅遊巴士駛入，不但阻礙旅客進出，亦浪費沿途沙頭角海的景觀。被問到政府有否計劃擴闊鹿頸路、完善該道路的交通基建，廖振新表示，運輸署會透過發出禁區許可證，容許29座或以下的旅遊巴，於星期日及假日非繁忙時間，使用鹿頸路南行前往新娘潭路，又指將繼續密切留意附近一帶的交通，並作妥善安排。

為配合今年起展開的第二期沙頭角開放計劃，運輸署已安排營辦商開辦新的特快專營巴士服務，以及加強現有的專線小巴及專營巴士服務，以應付乘客需求。此外，運輸署亦已於去年12月完成沙頭角巴士總站的改善工程，為旅遊巴士增設停泊位置供旅客上落。