本港去年第四季GDP按年升4.3%　全年增長3.2%

政府統計處今日(31日)發布，根據預先估計數字，去年第4季本地生產總值(GDP)較上年同期實質上升4.3%，經季節性調整後按季亦升0.5%；去年全年與2022年比較，GDP實質上升3.2%。港府表示，訪港旅遊業和私人消費支撐香港經濟在去年第4季繼續恢復，展望困難的外圍環境將繼續為香港的貨物出口帶來壓力。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼去年第3季上升6.2%後，在第4季與上年同期比較實質上升3.5%。去年全年與2022年比較，私人消費開支實質上升7.4%。政府消費開支則在去年第4季與上年同期比較錄得5.2%的實質跌幅。本地固定資本形成總額繼去年第3季上升21.8%後，在第4季與上年同期比較實質上升15.7%。去年全年本地固定資本形成總額按年實質上升10.6%。

同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得2.8%的實質升幅，而第3季則下跌8.7%；貨品進口在去年第4季實質上升3.9%，而第3季則下跌6.1%。去年全年與2022年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得10.3%及8.5%的實質跌幅。

服務輸出在去年第4季與上年同期比較實質上升22.1%，而第3季的升幅為23.2%。服務輸入繼去年第3季上升28.9%後，在第4季實質上升27.4%。去年全年與2022年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得21.2%及26.0%的實質升幅。

港府表示，香港經濟在去年第4季繼續恢復，訪港旅遊業和私人消費仍然是主要動力。實質本地生產總值繼2022年收縮3.7%後，去年全年合計回復3.2%的增長。受惠於訪港旅客人數在全面通關後恢復，服務輸出展現強勁反彈。在住戶收入上升及政府多項措施的支持下，私人消費開支在防疫措施取消後轉為顯著上升。整體投資開支隨着經濟復甦而轉跌為升。然而，外圍環境充滿挑戰，整體貨物出口進一步下跌。

當局展望，困難的外圍環境在今年將繼續為香港的貨物出口帶來壓力。若先進經濟體一如預期在年內稍後時間減息，情況或會趨向穩定。與此同時，訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升。住戶收入上升，加上政府各項措施，應會繼續支持私人消費。固定資產投資亦應會隨着經濟繼續增長而進一步上升，雖然偏緊的金融狀況目前仍會構成制約。