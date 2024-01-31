露宿者寒天遭淋水傷害很大　吳衛東促政府帶頭善待街友

社交媒體近日流傳一段影片，顯示在跑馬地一行人隧道內，至少有3男1女年輕人向露宿者淋潑清水及汽水，有露宿者在睡夢中被嚇醒驚呼。有一直關注無家者的組織批評對弱勢「抽刀」是不能接受，在最凍的時間向露宿者「淋水」更會造成很大傷害，又形容市民對露宿者態度兩極，「有啲會好反感，覺得佢哋係地底泥」，促當局盡快推動無家者友善政策。

香港社區組織協會幹事吳衛東今日(31日)表示，在最凍的時間「淋水」，對一眾露宿者是很大傷害，因為他們的衫被被淋濕後，不能再用，很大可能會因而病倒，「但病咗到頭來都係去急症室」，最後只會令社會成本增加。他批評，對弱勢「抽刀」是不能接受，坦言要傷害露宿者很容易，尤其他們處於弱勢，不能反抗，「人又追唔到，報警又冇用，都認唔到人，冇仇報」。

他認為，政府現有支援服務顯然不足，不友善的驅趕行為只會令露宿者的情緒及精神健康帶來負面影響，促請政府盡快帶頭推動無家者友善政策，並舉例指台灣、美國等地對無家者的態度十分友善，譬如台北當局會提供「街友服務」，涵蓋範圍包括短期安置、醫療保障服務、協助輔導就業、短期及後送安置照顧等基本需要；甚或會向無家者派發大型放置袋，供他們白天離開露宿點時安放物品，並由專人看管，備受法律保障。

他又指，香港市民對露宿者的態度很兩極化，「有啲會好關心佢哋，會親力親為幫佢哋；有啲就好反感，覺得佢哋係地底泥」。而對於涉事青年發道歉聲明一事，他認為是好事，「起碼都識反思，叫做行出一步」，期望他們能好好反思，「第日見到弱勢社群唔好踩多一腳」，反而是待自己有能力、資源的時候，好好思考該如何為弱勢作更多貢獻。