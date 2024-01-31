暗指未做好垃圾徵費解說　碳中和委員會促港府助社會減廢

垃圾徵費「急煞車」延至今年8月實施，匯集多個行業代表的碳中和及可持續發展委員會重申支持徵費，但指出港府在執行新法例前，應更具體地解說徵費的重要性和各項細節，並透過實際情景演練，協助社會各界適應新措施。

委員會今日(31日)發表聲明，指3個堆填區預計會在未來數年相繼飽和，「減廢回收，人人有責」，全民減廢的工作刻不容緩。實施垃圾徵費能提供誘因，驅動企業和公眾實踐減廢回收。帶動回收行業的持續發展。

不過，委員會認為垃圾徵費要順利實施，需要得到全體市民的全力支援和配合。港府應把握未來數月，在8月執行新法例之前，向社會各界更具體地解說徵費的重要性和各項細節，並透過實際情景演練，協助社會各界適應新措施，逐步移風易俗，最終達致全民減廢。

碳中和及可持續發展委員會在去年成立，會就減碳策略向政府提供意見。委員會的成員來自不同界別，包括香港零售管理協會主席謝邱安儀、建造業議會主席何安誠，以及近日質疑本港回收未準備就緒的天文台前台長岑智明等。