收集虹膜信息或違例　私隱署查世界幣在港6處所

個人資料私隱專員公署今日(31日)下午，持手令進入Worldcoin(世界幣)項目位於香港的6個處所進行調查，包括油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣。私隱署表示關注世界幣在香港的運作，涉及掃描項目參與人的虹膜信息，藉此獲取註冊身份，或涉嚴重個人資料私隱風險，並相信有關機構收集及處理敏感個人資料的情況，可能涉及違反《個人資料(私隱)條例》規定，署方已經既定程序主動啟動對世界幣的調查。

私隱署刑事調查組署理高級個人資料主任盧迪凡表示，參與 「世界幣」項目的人士需要讓有關機構透過虹膜掃描收集其虹膜信息，藉此獲取註冊身份(即WorldID，「世界幣」稱之為一本數字護照)，並可免費獲得虛擬貨幣 「世界幣」。盧迪凡指，虹膜信息是生物辨識資料的一種，一般而言，生物辨識資料是獨一無二及不可改變，呼籲市民應小心保護自己的敏感個人資料，切勿隨便參與一些收集敏感個人資料的活動。

盧迪凡續指，調查方向包括虹膜資料的收集、保存及使用情況，了解資料的保存時間、用途，以及其保安、內部使用指引及政策是否足以保障使用者資料等，而暫時沒有收到任何有關「世界幣」收集個人資料的投訴。