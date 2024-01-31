強積金蝕到窿　工會要求預算案兌現代低收入者供款承諾

財政預算案本月公布，有工會要求當局關注打工仔強積金蝕錢及現時漏洞問題，工聯會權益委員會去年調查發現，近九成半受訪打工仔的強積金均虧蝕，該會主任丘耀誠促請政府在新一份財政預算案兌現承諾，落實為低收入及自僱人士代供強積金及調整供款的上下限。

香港環保物流及清潔從業員協會理事林好紹則談到勞工困境，指清潔從業人員工作環境惡劣，時薪低至約40港元「連一餐飯都唔夠食」，希望當局可以透過機制提升清潔行業薪資，並適時跟隨通脹上調。

另外，丘耀誠又介紹了2023十大勞工新聞，10條最具影響力的勞工新聞分別有職安修例加重罰則、近九成半人強積金虧蝕及黑雨下黃大仙等水浸。丘表示，此次選舉以問卷調查形式、近2500名市民參與選出，當中職安健修例三讀通過，最高罰款由50萬港元上調至1,000萬港元是最多人的選擇。

香港建造業總工會權益主任吳偉樑表示，去年建造業繼續成為工業意外的重災區，據工聯職安健協會統計，去年共發生55宗致命工業意外，當中涉及建造業的便有25宗，他強調職安健三讀通過後並未見事故減少，希望政府加強監督不注重職業安全的從業公司。