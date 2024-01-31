疑染新冠期間外出　獲檢測結果前或未知受感染　中年漢上訴得直

任職水果店男子涉在感染新冠病毒期間多次外出油尖旺區一帶，包括乘搭港鐵、到餐廳進膳及逛超市，被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。經審訊後他被裁定其中9罪罪成，被判囚7個月15日。該店員不服定罪並向高院提出上訴，暫委法官游德康早前經開庭後，今（1月31日）頒下判詞，裁定該店員上訴得直並撤銷定罪。游官認為在案發時間該店員不可能知道自己屬受感染人士，且有可能當時仍不是受感染人士。

現年42歲上訴人雷寶林，報稱水果店職員。法官於判詞指原審裁判官裁定上訴人於案發時已自知受感染，但並沒有顯示出清晰交代作出此裁斷的基礎。法官又指根據相關證人證供，當時政府只接受核酸檢測的結果為陽性才接納該名人士受感染。但是上訴人在案發時並未得知核酸檢測的結果，直至3月4日他才獲告知是陽性，因此法官認為上訴人案發時不可能知道自己受感染。另外，根據當時的核酸測試結果，有部分樣本均屬陰性，故有可能案發時段內上訴人未受感染。

法官又指在考慮到上訴人已服畢超過一半刑期，認為不適合將案件發還重審。上訴人被控12項使其他人蒙受感染的危險罪，指他於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019冠狀病毒感染的人，而身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6次乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀和旺角，而使他人蒙受感染的風險。原審裁判官接受被告在2月27日，快測結果可能是陰性，翌日他的核酸測試為陰性，故此涉及該2日的3罪均不成立。其餘9罪則罪成。

案件編號：HCMA 168/2023