港大研發愛滋針　試驗零雞尾酒療法　抑制病毒長逾6年

現時愛滋病仍無根治方法，患者只能服藥控制病情，香港大學醫學院開發增強型DNA疫苗，在恒河猴身上進行試驗，發現毋須接受「雞尾酒療法」亦能抑制愛滋病毒，更可長達6年無病徵。相關研究已於美國微生物學學會的權威雜誌《Microbiology Spectrum》上發表。

港大醫學院愛滋病研究所、臨床醫學學院微生物學系和新發傳染性疾病國家重點實驗室研究團隊，聯合香港大學深圳醫院、佛山科學技術學院及深圳市第三人民醫院，研發PD-1增強型DNA疫苗技術，早前的小鼠模型研究表明，對病毒感染的保護效力均優於傳統DNA疫苗設計策略。

團隊指，進一步研究揭示，已接種該疫苗的恒河猴，在感染愛滋病毒及再次加強接種後，能誘導持續性的病毒特異性CD8+ T細胞免疫反應，在沒有接受俗稱「雞尾酒療法」的聯合抗逆轉錄病毒療法(cART)之情況下成功抑制病毒，相關T細胞免疫反應維持長達6年。團隊續指，最新追蹤研究顯示，部分恒河猴在沒有cART治療下，有效抑制病毒超過6年。

團隊表示，盡管cART療法可有效抑制愛滋病毒複製，但要在完全或長期停止服用cART藥物下控制病毒感染十分困難，病毒基因的高突變性亦增加耐藥性風險，並阻礙相關疫苗研發。團隊指出，若能證實此疫苗在人類身上有同樣療效，HIV-1治療性疫苗的面世將指日可待，港大醫學院團隊目前已與深圳市第三人民醫院合作，展開一期臨床試驗，研究於非人類靈長類動物有效的疫苗在人體內之安全性，預計今年第二季公布結果。