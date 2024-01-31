新界兩專用安置屋邨今年陸續入伙　合共提供1881個單位

房協元朗洪水橋/厦村及粉嶺百和路專用安置屋邨項目，第四季起陸續落成和入伙。

發展局今日(31日)公布，由香港房屋協會興建的元朗洪水橋／厦村(第一期)，以及粉嶺百和路首兩個專用安置屋邨項目，合共提供1,881個單位，包括996個資助出售單位及885個資助出租單位，將於今年第4季起陸續落成及入伙，為受政府於新界發展清拆影響的合資格住戶提供安置。房協將先推售元朗洪水橋／厦村(第一期)項目的資助出售單位「樂翹軒I」，並將於下月15日至3月6日接受有關住戶申請認購。

專用安置屋邨是為受政府發展清拆影響的住戶而設的安置選項，符合相關資格的住戶，可免經濟狀況審查，入住當中的資助出售或資助出租單位。位於元朗洪水橋田心路12號的「樂翹軒I」，是元朗洪水橋／厦村(第一期)項目的資助出售單位，樓高25層，提供約300伙，戶型分為1房、2房及3房1套，實用面積介乎367至622方呎，最快今年第4季入伙。「樂翹軒I」將於下月15日至3月6日接受申請認購，房協及地政總署今日起分別向合資格申請認購的住戶發信，以通知他們申請認購的安排及詳情。

至於粉嶺百和路項目的資助出售單位，房協計劃於今年第2季推售。而元朗洪水橋／厦村(第一期)及粉嶺百和路的資助出租單位，房協將於今年第4季開始編配。房協和地政總署屆時會再發信通知相關住戶，考慮作出申請。發展局表示，連同上述兩個項目，新界各個興建中的專用安置屋邨項目，包括元朗洪水橋／厦村各期、粉嶺百和路和古洞北第24區，合共可提供約6,700個單位，包括約2,300個資助出租單位及約4,400個資助出售單位，並預計於今年第4季至不遲於2027/28年度陸續落成。