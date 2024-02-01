東方日報A2：黑幫血戰無法無天　4歲女童慘傷面

欠債數十萬、疑有黑幫和勝和背景的男子，昨日凌晨與兩同門在尖沙咀食肆消夜，期間遭7名有黑幫14K背景的惡煞追數，群煞揮棍舞刀，更擸起膠櫈等雜物「開拖」，食肆不但被反轉，事主3人俱頭破血流，鄰桌一名4歲內地女童更被殃及面部受傷。執法人員趕至，逞兇者已四散，僅在附近夜場發現有人酒後鬧事，以涉嫌「非法集結」拘捕11人。而本港治安敗壞，黑幫囂張跋扈，無法無天，動輒血戰殃及稚童，市民生命財產毫無保障下，香江已沉淪成罪惡之都。

昨日凌晨零時許，3名分別姓余（19歲）、姓麥（19歲）及姓謝（26歲）男子，在金巴利道85號一間食肆消夜期間，有兩部私家車疾馳而至，7名年約20至40歲惡煞魚貫落車，闖入食肆後不由分說襲擊3人。

據了解，部分施襲者手持伸縮棍及剪刀，另有人「就地取材」擸起膠櫈等雜物作武器，事主3人寡不敵眾，額頭等多處「爆缸」，手肘撕裂且身體多處受傷，而混亂間，有惡煞「誤中副車」，傷及鄰桌一名4歲女童，導致她左邊下巴擦傷流血。有街坊乍聞廝殺聲，赫見群煞在食肆血戰杯碟橫飛，遂慌忙報案求助。

執法人員接報趕至，群煞早已跳乘原車逃去，救護員替傷者敷治包紮後，事主3人由救護車送往伊利沙伯醫院治理。至於無辜被殃及的女童，據悉她隨母親由內地來港旅遊，事發時與母親的朋友聚餐，由於她傷勢輕微，母女二人又需趕返內地，女童送院經敷治後離去。

消息指出，遇襲3名事主疑有黑幫和勝和背景，其中一人因欠債數十萬元，因而被7名有黑幫14K背景的惡煞追數。根據讀者提供其中3名惡煞施襲片段，可見他們分持硬物、膠盆及膠櫈，「起勢」狂扑3名事主，其中一名事主試圖以膠櫈頑抗，惟最後不敵與同伴受傷，而混亂間食肆枱櫈被推翻，現場一片杯盤狼藉。此外，影片可見一名穿白色外套的惡煞左衣袖染血，另一穿黑衣男子於施襲後喝罵盡顯惡相。執法部門經初步調查後，把案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，正追緝涉案兇徒。

另外，執法人員在上址附近兜截兇徒期間，在距離案發現場不遠的柯士甸路一間夜總會發現有人酒後鬧事，遂要求上峰增援，並且召來犬隻戒備及協助控制場面。經初步調查後，人員以涉嫌「非法集結」拘捕11名男子，當中一人報稱不適，需要送院治理。據悉，部分被捕人士有黑幫背景。

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