警車薄扶林道自炒撞冧交通燈柱　無人受傷

警車意外頻生，警員駕駛技術被質疑！今日(2月1日)凌晨4時10分，一輛警車沿薄扶林道往香港仔方向行駛，當駛至近聖安多尼教堂對開懷疑因天雨路滑失控，剷上路中分隔石壆，撞毀一支交通燈柱及一個指示牌，再衝前約3米停下，警車車頭嚴重損毀，車頭蓋撞至摺起。意外中，車上警員未有受傷。

受事件影響，經薄扶林道往香港仔方向兩線全封，車輛需改道行車；對頭線往第三街方向亦有一條行車線封閉。另外，現場一帶多組交通燈失靈，人員已通知機電署職員到場搶修。

1月30日，一輛警車沿沙田圍路往市中心方向行駛，至牛皮沙街交界時，與一輛電單車發生碰撞。電單車翻側，幸姓李(33歲)鐵騎士沒有受傷。同月11日單日就發生多宗涉及警車的交通意外，其中一宗一輛警察電單車在美孚荔枝角道、右轉入長沙灣道時，意外撞及前面一輛七人車車尾。涉事交通警員報稱下半身受傷，送院救治。另一宗涉及一輛客貨車，女司機駕車沿嶼南道往梅窩方向，當駛至近長沙轉入一停車場時，意外與一輛爬頭警車發生碰撞。此外，同日有警員在柴灣利眾街抄牌期間，警車司機因應前方貨車駛入而倒車，未料車尾撞向一輛停泊在咪錶的私家車，幸無造成傷亡。