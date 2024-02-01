「以老護老」悲劇頻生　社區幹事籲設資料庫支援「雙老」家庭

近日，一對男女長者早前被發現在港鐵屯馬綫石門站一殘廁內懷疑企圖自殺。兩人昏迷送院搶救後，老翁最後不治，老婦則回復清醒。消息稱，兩人為夫婦關係，老婦患認知障礙症10多年。另外，廉政公署退休官員，生前疑因照顧失憶的妻子，而倍感壓力及情緒困擾，最終輕生。兩宗個案都反映年老照顧者在照顧患病的伴侶時面對的困境，甚至比患者本身更嚴重。

老人科專科醫生佘達明今早(1日)在電台節目表示，認知障礙症患者徵狀包括情緒大上大落、缺乏自理能力、記性差、容易走失，令照顧者壓力倍增。余認為，可透過藥物、家人支援及行為治療病情，惟不少個案都「以老護老」，形容屬「家庭問題」，建議整個家庭成員，包括子女一同處理，而非單靠其中一個人。

同場的社區組織協會幹事阮淑茵亦指出，年老照顧者或因體力問題，未必能夠應付患者日常需要，惟家人或不想將長者交由老人院照顧。即使近年政府提供不少暫託服務名額，惟很多都是透過「私人買位」方式提供，質素及價格需要加強監管。她建議當局設立資料庫，了解「雙老家庭」需要並優先處理，避免上述悲劇重演。