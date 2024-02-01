違國安指引為由煞停劇團租場　藝術界轟教局抹殺年輕人夢想

本港劇團創作遭受當局以國安為由煞停，引起社會廣泛關注。原定明日(2日至4日)至周日租用香港兆基創意書院場地的劇團「小伙子理想空間」，公演兩個舞台劇《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，校方引述教育局指收到有人投訴劇團團員的網上言論而按照《國家安全：學校具體措施》指引，指示煞停租場。有舞台劇編劇稱涉及團員2019年的網上言論，斥教育局未立案先針對的行為抹殺年輕人夢想，有藝發局委員指教育局的行為與建設香港成為「中外文化藝術交流中心」理念背道而馳。而劇團團長就指即日起暫停製作一切藝術項目，亦因而令過去3個月籌備演出的努力白費，料損失逾10萬港元。

劇團遭受教育局直接指示煞停演出，背後原因被指與國家安全有關。教育局稱，已與學校聯絡並了解實情，強調《國家安全：學校具體措施(增強版)》指引訂明，租借校舍予校外機構辦活動時，學校管治機構有責任防止校舍出現不恰當使用情況；又稱當局和學校有責任保護學生，「確保校園環境安全有序，阻止不當不良信息傳播，讓學生安心學習和活動」。

原本提供場地的香港兆基創意書院副校長蔡芷筠表示，引述教育局收到針對劇團成員網上言論的投訴，局方因應《國家安全：學校具體措施(增強版)》指引，指示書院解除租約。她稱局方曾向書院展示涉事的「網上言論」，惟她不便公開內容，指在這情況下沒辦法，便取消租訂安排。

劇團創辦人及團長唐浩翔指，周一(1月29日)在舞台劇編劇莊梅岩陪同下赴教育局，他盼了解事件及自辯但不果。有指今次投訴涉及他過往的網上言論，他稱曾問局方所涉言論為何，亦沒獲回覆。他又指有人願提供私人場地作公演，惟涉及重新設計舞台和燈光，加上有演員是應屆DSE考生、有學生將赴海外交流，亦有人將移民，意味着他們再沒機會演出，又稱不完整的演出對觀眾不公，只能煞停演出，慨嘆過去3個月的心血付諸東流。

唐又透露今次僅賣出一半門票，按每張票280港元計，原本收入約10萬港元，將向觀眾退款；而租場綵排、支薪、服裝等開支已涉10多萬港元。他並宣布劇團暫停一切項目，預料難再用自己名字做其他創作，坦言不會再有空間辦小伙子理理空間，而他希望有空間有尊嚴地做舞台劇創作，惟最終得到如斯結果，感覺是可惜，不開心及難過，也慨嘆原本的舞台劇是個教育計劃，但此計劃卻被教育局煞停，形容很諷刺。

藝發局委員區永東就以個人身份發聲明，稱上月19日接獲唐浩翔求助，遂致函教育局，稱劇內容絕不涉敏感議題，仍不獲局方重新考慮。他認為做法易引起「肆意剝奪作品公開演出」的聯想，因而窒礙藝術創作，與建設香港成為「中外文化藝術交流中心」理念背道而馳。

協助該劇團的舞台劇編劇莊梅岩就發文批評，教育局的決定是將年輕人的夢想和努力不屑一顧，又指事件最荒謬是「任何國安部未有立案的事件、未經定罪的人和事，如今，未經專業調查，一概被定案、懲罰、無限期針對」，十分失智擾民。

翻查資料，「小伙子理想空間」去年曾被香港藝術中心拒租場演出音樂劇《百花舞廳》，中心指主辦單位違反場地租用條款和所作承諾。