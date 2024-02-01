壹傳媒張劍虹供稱　黎智英是「老闆」　無法下架其文章及訪談

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（2月1日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份作供，接受辯方盤問。張劍虹承認，2021年11月向高院申請保釋被拒後，有執法人員前往探訪一段長時間，他不久後便主動要求轉做控方證人。張坦承，由於黎智英是老闆，故其專欄文章及訪談均無法下架。

辯方就張劍虹2021年6月被捕後，向高院申請保釋時傳入的誓章提問。張劍虹今日承認，當初確信《蘋果日報》的運作方式、核心價值及信念是合法。國安法生效後，張及其他管理層擔心法例對報館的影響，故成立「國安法應變委員會」等群組，冀在「紅線」內運作，盡量做到不要違法。他們又會找律師辦講座，談違法的界線，例如如果有人舉「光時」旗，《蘋果》可以報道，但不可鼓吹。

張續指，至於黎智英方面，黎表明「唔驚」，會一直抗爭及爭取。張說，黎會開直播訪談「講佢要講嘅嘢」，及寫〈成敗落一笑〉專欄。張坦言，因這些內容是屬於老闆黎智英，因此《蘋果》無法下架相關內容。

張劍虹承認，是在2021年11月5日向高院申請保釋，即日被駁回；同月10日，法庭頒下10頁判決理由書。到了11月11日，有執法人員到荔枝角收押所與他見面，表示要把理由書交給他。辯方說，這次見面歷時約6小時。張稱不記得確實時間，但同意屬長時間。張說，他是自行閱讀理由書，需時約20分鐘。到翌日，該執法人員又探訪，這次有另一探員陪同。張同意，當日他向探員說，想披露一些東西，並欲轉做控方證人。之後，張轉換了事務律師。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022