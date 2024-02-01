東鐵綫擠迫惡化　議員倡建第2條南北鐵路　當局指未有迫切需要

隨着新界東北人口增長，以及香港與內地恢復通關，東鐵綫擠迫情況持續惡化，有議員提出無立法效力的議員議案，建議政府要興建新界東第二條南北鐵路，以分流大埔及沙田的鐵路乘客，亦有議員指政府必須吸取過去鐵路延誤的教訓，加快研究項目，訂立階段性目標。議案獲得通過，但運輸發物流局副局長廖振新拒絕多名議員要求興建新綫路的建議，指公共資源有限目前未有迫切需要興建鐵路。

提出議案的議員李梓敬表示，希望政府可以未雨綢繆，分流東鐵沿線交通情況，他指除鐵路喎，吐露港公路亦有塞車苦況，誇張的事後要塞2至3小時，他指未來北都增加太多人看，粉嶺皇后山一帶人口增加3萬5千人，古洞新市鎮在幾年內入伙，未來新增12,000至13,500個住宅單位，而北部都會區落成後，北區和元朗合共要容納250萬人，加上北都要成為國際化創科中心，而隨着口岸經濟發展，跨境流動愈來愈多，建議新界東交通網絡要盡早完善。

提出修正案的盧偉國亦促請政府盡快興建北部都會區規劃中的兩條新跨境鐵路，連接洪水橋與前海以及新田與皇崗，以減輕東鐵線接載跨境旅客的負荷，以及增強本港發展動能。他指政府必須認真吸取過去推進落實鐵路發展策略2014時，7個鐵路項目造成延誤的經驗教訓，建議政府要加快研究，訂立階段性目標。議員陳克勤建議於粉嶺北及林村一帶選址增設車站，再延伸並直達市區，他表示政府起一個白石角站要10年，北環線從研究到落成要30年，政府要有實際行動，不然只會變成空談。

另外，議員陳月明表示文錦渡和香園圍口岸未來的鐵路規劃應與新界東第二條南北鐵路相接駁，以加強其跨境連接功能，並促進北部都會區口岸商貿及產業區的發展。她又指跨境鐵路由於歷史原因，一直有附加費制度，社會一直有聲音要求檢討，而隨着北部都會區新增多個鐵路口岸規劃，沒有理由讓港鐵繼續收取高昂附加費，稱要「還富於民」。

議員蘇長榮指新界地區人口密集，新界人居民出入多依賴東鐵綫和屯門綫，而早前為配合東鐵綫計劃，港鐵將東鐵線由12卡列車減至9卡，令東鐵綫十分擠迫，加上通關後有大量旅客來港，而且未來15年香港會多出120萬人口，認為屆時定必無法負荷。另一議員劉國勳指，以現時鐵路網絡未來將難以支撐北都發展，甚或造成嚴重阻礙發展，雖然未來有北環綫，但最快亦可能要2034年才正式落成，而未來即將入伙的古洞北，會增加大量人口，單靠東鐵綫不足負荷，建議長期而言要新增鐵路，短期內可增加卡車數目。

運輸發物流局副局長廖振新拒絕多名議員要求興建新錢路的建議，指公共資源有限目前未有迫切需要興建鐵路，但承諾日後會作出檢視。