新冠患者易有前列腺增生　中大研究證「尿瀦留」風險高逾5倍

新冠病毒除影響呼吸系統，更會導致泌尿系統堵塞。香港中文大學醫學院分析本港公營醫療系統約1.8萬名良性前列腺增生患者的數據，發現曾感染新冠的患者，不論其病情輕重，出現泌尿系統併發症的比率是非感染者的2.9至5.31倍，當中以出現「尿瀦留」的相對風險最高，其次是尿液含菌及血尿。是次屬證明新冠感染與良性前列腺增生併發症發生率相關的全球最大規模風險研究，詳細結果已於醫學期刊《Journal of Internal Medicine》刊登。

前列腺是男性性腺，主要作用是分泌濃液混和精子形成精液。良性前列腺增生嚴重者可導致尿道堵塞，阻礙正常排尿。國際文獻顯示，有超過8成的70歲以上男士都會出現良性前列腺增生。中大醫學院團隊分析了2021年所有在醫管局接受治療的良性前列腺增生患者數據，8,993名感染新冠者被納入研究組(下稱新冠組)，而相同數量的無染疫者則被納入對照組。

研究發現，兩組併發症發生率存在顯著差異，新冠組出現「尿瀦留」(膀胱內充满尿液而不能正常排出)、血尿和尿道感染等併發症的發生率比對照組為高，新冠組「需要加用合併治療」的風險更遠高於對照組，意味着相關患者的症狀在感染新冠後惡化。

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝指，良性前列腺增生不僅影響患者的生活質素，一旦出現併發症如尿瀦留、尿道感染，血尿及膀胱結石等，會使患者的臨床情況惡化，嚴重者甚至需要緊急住院治療。

威爾斯親王醫院泌尿外科駐院醫生劉青陽就指，不同嚴重程度的新冠患者，他們之間的尿瀦留和血尿的發生率並沒有差異，證明即使是無症狀或輕度的新冠患者，他們亦有機會出現與良性前列腺增生相關的沙尿系統併發症。