海濱舉辦嘉年華　「龍」友即日起免費入場　年初一醒獅巡遊賀新春

距離農曆新年尚有逾一周時間，為迎接龍年到來，今年「AIA友邦嘉年華」將推出「龍」友特別優惠，只要生肖屬龍，或者名字中包含「龍」字，不論中英文，均可在今日(2月1日)起至下周四(8日)年廿九期間免費入場，下周六(10日)大年初一中午更有醒獅表演及巡遊，各位「龍」友們記得同親友們一齊去歡度歲晚迎新春啦！

作為廣受歡迎的大型戶外活動，「友邦嘉年華」在新春期間將為訪客送上一系列精彩活動，包括預備了一系列農曆新年主題打卡熱點，現場布滿美麗的大型龍型燈籠，還有充滿動感的機械龍，以及農曆新年為主題的布置裝飾。為增添攤位遊戲的趣味性，主辦方更限時推出以農曆新年及龍年為主題的毛公仔等大家贏取。

除大年初一有醒獅表演及巡遊，及至本月18日期間，主辦方更在社區舞台安排賀歲醒獅表演，市民亦可在年初二(11日)到中環海濱觀賞農曆新年煙花匯演。此外，為答謝各方熱烈支持及愛戴，「友邦嘉年華」由即日起至2月25日，逢周五晚將延長營業開放至晚上11時。

免費入場的「龍」友們，身份證明文件需清晰顯示出生於龍年，如2012、2000、1988、1976、1964、1952、1940、1928年，又或者名字中帶有「龍」字相關，中英皆可。