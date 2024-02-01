3男子稱被警員惡意毆打　原告未呈傳送令狀　案件押3月14日再訊

3名涉及爆炸品案被拘捕的男子於去年初入稟高院，民事控告香港警務處並要求賠償。3人指分別在不同的警署內遭警員毆打，致身體受到傷害，要求警務處作出賠償。高院聆案官今（2月1日）就其中一名原告的案件提訊，該原告仍未向被告方呈交傳送令狀，並稱有意把案件轉往區院處理。聆案官決定先把案件押後至3月14日再訊，讓原告考慮是否申請延期呈交傳送令狀。

原告分別是周皓文、何卓為及張家俊，被告是香港警務處，今早只處理周的案件，至於其餘兩名原告，因另涉案件受刑事調查，於6月才處理本案。沒有律師代表的周稱，現正申請法援，且未向被告呈交傳送令狀，故要求把案件押後約半年。周又表示估計索償金額不會超過300萬港元，考慮把案件轉往區院處理。聆案官指不能押後如此長時間，把案件押後至3月14日再訊，因周需呈交傳送令狀的限期為3月5日，遂讓周考慮是否申請延期呈交。

據周早前呈交的入稟狀，周在2020年3月8日凌晨，於舊牛頭角警署被數名警員非法惡意毆打以索取證據，引致身體及精神受到傷害。周要求被告須為涉事警員的行為負上法律責任，並為對他所造成的身體傷害及精神損失作出賠償；3名原告人均涉及早前於明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖發現炸彈。該案懷疑涉案人士均於2020年3月初被捕，且有8人被控。該宗案件將中由高院處理，並於本月7日作管理聆訊，並於8月1日開審。

案件編號：HCPI 51/2023