本港樓巿和股巿持續下跌　議員籲政府全面撤辣優化巿場

立法會今日(1日)通過，議員周文港提出的「調整股市樓市政策，增強發展動能」的議員議案。會議上有議員憂慮，本港樓市和股市持續下跌，動搖市民和投資者信心、陷入惡性循環，呼籲樓市全面撤辣，優化股票市場。而政府代表指目前樓市屬有秩序調整，會密切留意市場變化。

議員吳永嘉以米線店做比喻，指政府的辣招是由大辣變中辣，但社會主流共識，是要求不辣的清湯。他表示不知道政府是否有心魔，擔心撤辣會令到樓市回復熾熱，前功盡廢，現實是減辣措施落實後，樓價不但沒有急升，更有硬著陸的風險。而當務之急，是因時制宜，全面撤辣，讓樓市復常，畢竟目前市況同2010年不同，當時是全球處於量化寬鬆的環境，超低利息下大量資金湧入資產市場，反觀近期樓市非常淡靜，賠讓、業主損手的消息不絕於耳，準買家的信心難免有所動搖。樓市有太多負面因素揮之不去，住宅租金回報率低於定期存款，若果政府仍保留辣招，只會令樓市陷於困境，影響經濟同民生。他期待政府推出更多針對性措施，令市場重拾信心，讓樓市股市否極泰來。

另一議員陳健波指出，樓市跌幅達兩成，恒指連續4年下跌，累計跌幅達5成，國際投資者對本港經濟出現疑慮，其實本港經濟沒有大問題，相信當不利因素消退後，股市可回復暢旺。針對港股近年易跌難升，炒家沽空股票牟利，日均沽空高達27%，對於有意見取消股票印花稅，他說有保留，事關22至23年度的股票印花稅531億，佔全年收入的9%，取消股票印花稅的刺激作用有限，即使成交增加，政府也沒有500億收入，雖然樓價下跌，年輕人也難以置業，建議放寬從價印花稅，首置人士購買400萬以下物業，只付100元稅款。

議員黃國表示，現時市民輪候公屋時間起碼4至5年，單身人士更要輪候到「天荒地老」，而有真正置業需要的人不滿樓價太高，他稱政府要幫助港人置業自主，用強積金法定供款百分之5以外的僱傭雙方自願性供款用作置業自住，可以讓公務員公積金先行先試。他指2021年年中數據超過100萬元以上的強積金戶口有超過10萬個，相關決定可視為資產配置，不違背積金保障退休建議。他又表示社會對保證回報強積金有強烈訴求，雖然去年財政預算案會承諾研究，但一年仍未有「聲氣」，建議要由政府牽頭，推出產品，讓打工仔女可以更好部署。另外他強調以當前物業市場情況，支持檢討住宅物業需求管理措施，但不認為要全面撤辣。

房屋局副局長戴尚誠回應指目前政府仍要考慮正待上車的年輕人訴求，指作為負責任政府，不能夠指定任何一方意見，必須審慎考慮所有相關因素，做好平衡。全面撤辣方面，他指政府一直密切監察樓市情況，作出動態評估，包括樓價變化、經濟情況、成交量等，而自從去年宣布調整住宅物業需求管理措施後，2023年12月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數2,229宗，雖然不及2023年上半年每月平均水平，但仍然為上升，且樓價屬於有秩序調整，他亦指目前置業負擔比率為72%，仍然較過去20年長期平均值51%為高，顯示整體樓價仍屬難負擔。

財經及庫務局副局長陳浩濂指本港的金融市場高效運作，聯匯制度運作良好，2023年全年的每日平均成交額仍超過1,000億港元，達到1,050億港元，儘管去年的新股集資低於2022年，排名全球第6 ，雖低過上海和深圳，但高於倫敦、東京和法蘭克福等主要國際市場。在過去一年，香港某些市場有良好增長，例如期貨及期權，去年的成交量就較2022年上升4%。當局全速落實多項提升市場競爭力的短期措施，加強香港同新興市場的經貿合作。展望今年，相信香港股市仍會受到外圍經濟表現、利率和匯率走勢、環球地緣政治等不同因素的影響。當局會緊貼市場的變化，在維持金融安全和市場質素的大前提下，提出具體措施，適當諮詢市場意見。