促港旅業邁向高消費體育與娛樂　議員籲恢復「一簽多行」

就本月底發表的財政預算案，議員田北辰昨日(1月31日)向財政司司長遞交建議。對於香港的經濟產業，他認為香港鄰近深圳，發展旅遊業不能用廉價策略，反而應邁向高消費的體育與娛樂的旅遊城市。他指政府既然已規劃欣澳填海，主張藉此興建賽車場，指20公里一圈的跑道，除了舉行汽車耐力賽和格蘭披治，還可作為馬拉松長跑或單車比賽場地，甚至用來舉行像美國胡士托之類的露天音樂會，加上地點鄰近廸士尼主題公園，應可成為旅遊賣點。另一方面，亦要恢復深圳市民「一簽多行」，以促進訪港人數。

對於樓市全面撤辣，田北辰指時移世易，施政需按實際情況，鑑於去年10月政府宣布減辣一半但樓市仍然下跌，可見撤辣是有需要的，但長遠而言，應以供應來穩定樓市，而非靠辣招等特別措施。談到三鐵三路的規劃，田北辰指因應北部都會區發展而興建通往市區的鐵路，只要接駁港鐵荃灣線、以及加設荃景圍站，然後再築一條輕鐵線路通往東北葵和葵芳，即可應付需求，毋須畫蛇添足地挖掘隧道供重鐵通往九龍塘，料此舉可節省數以百億元的支出。

田北辰又主張修改長者兩元乘車優惠的做法，事關隨住通脹，車資愈來愈高，政府補貼的金額勢必非常沉重，故建議改為10元以上的車資兩折付款，冀庫房支出可保持穩定之餘，亦可減低質疑兩元乘車優惠的聲浪；垃圾徵費計劃雖延期至8 月1日實施，但田北辰建議免費派發垃圾膠袋三個月，讓市民有一個適應期。