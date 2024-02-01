去年7752宗網路釣魚攻擊創5年新高　資科界籲減少分享身份特徵

近年不時出現機構被黑客入侵偷取敏感資料事件，引起市民對網絡安全的關注。生產力局轄下的香港電腦保安事故協調中心今日(1日)發表年度保安資訊數據及預測，中心去年合共處理7,752宗保安事故，較2022年下跌近8%。不過，網絡釣魚個案有上升趨勢，佔整體個案接近一半，有逾3,700宗，較2022年上升27%，創近5年新高。中心錄得與釣魚相關連結逾1.9萬條，按年升22%，提醒企業及個人都需要小心保護個人資訊，減少在網絡分享個人身份特徵，可減少被黑客以人工智能目身份行騙的機會。

香港電腦保安事故協調中心發言人陳仲文指，隨着人工智能應用，黑客的行騙速度，可能比網絡安全行業發展得更快，要留意人工智能武器化所帶來的網絡安全風險。包括以人工智能編寫程式，降低了成為黑客的技術門檻。市民要留意新一代的釣魚攻擊，黑客可能會利用人工智能的「深偽技術」(Deepfake)冒身份行騙，建議市民減少在社交網絡展分享個人身份特徵，「要做到呢啲只需要一張正面嘅相，唔好將大家正面照片，片段或者聲音分享，可以減少俾黑客攻擊嘅機會。」

陳又指深偽技術並非防不勝防，只要在視像對話遮掩部分面容，有機會暴露對方的真實相貌，市民若有懷疑也可要求對方，做出不同可以遮掩面容的動作，若騙徒假冒親友索取金錢，市民也應從不同途徑向親友核實。

至於去年有多間公營機構被黑客入侵，偷取敏感資料，中心指黑客的攻擊趨向組織化，提醒企業及個人都需要小心保護個人資訊，多注意搜尋引擎顯示的結果，慎防可疑網站，以及定期進行網絡及系統保安檢查和更新。