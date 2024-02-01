勞顧會就「418」達共識　4周工時合一計算　門檻68小時

《僱傭條例》規定， 僱員如果受僱於同一僱主工作滿4星期，每星期滿18小時，就可被視為以「連續性合約」受僱，如符合《僱傭條例》的條件，可享有法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等僱傭福利。勞工顧問委員會(勞顧會)今日(1日)就放寬俗稱「418」的「連續性合約」規定達成共識，將相關規定放寬為以4星期工時合計為一個計算單位，而4星期工時門檻則定為68小時，較現時規定減少4小時。 政府表示，相關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展修例工作。

勞顧會在今日的會議上，僱主委員及僱員委員繼之前的討論，就檢討《僱傭條例》下「連續性合約」的規定(俗稱「418」規定)表達意見，經詳盡及深入討論後達成共識，將有關規定放寬為以4星期工時合計為一個計算單位，而4星期工時門檻則定為68小時，若按現時規例為72小時，故新例的要求會減少4小時。上述檢討是去年施政報告提出的其中一項勞工支援措施。

根據現行規定，無論全職或兼職僱員，如受僱於同一僱主工作四星期或以上，而每星期工作滿18小時，便被視為以「連續性合約」受僱；如符合《僱傭條例》訂明的相關條件，可享有一系列僱傭福利，例如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。勞顧會僱員代表去年指，勞工處向勞顧會提出，改以4周計算總工時，並建議只要僱員在期內工作滿72、68、64或60小時等4個工時方案，就可獲取法定福利。

政府發言人指，有關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作，完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。