兩男女墮公檢法騙局共損失46萬元　女事主曾按指示赴香港轉帳

兩男女墮公檢法騙局，共損失46萬澳門元。其中一宗案的受害人為澳門女居民，她在上月23日收到自稱「內地反詐中心」的來電，對方聲稱其名下電話發放大量詐騙訊息，然後將電話轉接至自稱「上海公安」人士，對方要求事主接受視像調查。

事主信以為真，接受調查期間，對方更出示一張「拘捕令」。至同月28日，對方指示事主親身到香港存入50,000澳門元「保證金」到指定帳戶，但事主稱現金不足，對方遂於翌日（29日）改指示事主到元朗一間銀行的櫃員機，存款20,000澳門元入指定帳戶，事主照辦後返回澳門，其後再被索款，她方覺得可疑，與家人商討後懷疑被騙，於是報案，她報稱損失20,000澳門元。

另一宗案件的受害人為並非澳門居民的男子，他在去年11月收到自稱「內地電訊公司」職員電話，繼而亦同樣被指名下電話發放大量詐騙訊息，被轉接到自稱「內地公安」，事主亦信以為真，接受調查後，按指示轉帳合共37萬港元作「取保候審」，其後對方指他金額不足再度索款，事主照辦加碼轉帳後一直等候「公安」消息，至近日向家人談及事件才發現被騙，於上月29日報案，報稱損失折合約44萬澳門元。