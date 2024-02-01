新田科技城不設濕地「零淨損失」　排水道加設休憩用地建公園

早前政府公布新田科技城部分用地與三寶樹濕地公園有所重疊。土木工程拓展署北拓展處今日（2月1日）會見傳媒時表示，新田科技城有多項重點設計措施去保育生態，例如在深圳河旁設300米寬飛行走廊等；亦會活化與自然化排水道、設立20萬立方米蓄洪設施，以應對極端天氣。對於不設濕地「零淨損失」為保育目標，土木工程拓展署北拓展處處長張家亮則指本港土地資源非常珍貴，不可能「無咗一塊魚塘補返一塊」，必須要「重質不重量」。

土木工程拓展署北拓展處總工程師(北4)王仲邦表示，新田科技城會進行不少保育措施，例如整合土地資源、保護鄉村法定古迹及已獲評級的歷史建築、活化排水道成河畔公園、保留鷺鳥林、設立沿著飛行廊道70米寬的非建築用地及設35米寬非建築用地用作景觀緩衝區等。王又指出，300米寬的雀鳥飛行走廊是禁止建築物發展，設有高度限制，避免有建築物影響候鳥飛行路線。

為應對未來可能出現的極端天氣，在活化與自然化排水道方面，拓展署計劃發展新田東主排水道及新田西主排水道，以提升排水道及區內的排水能力，張家亮表示，兩條排水道會加設休憩用地建成河畔公園，提供親水體驗，同時會另設蓄洪設施，防洪能力將大大提升以面對未來極端天氣的影響。張又提到，郊區應對惡劣天氣的排洪能力屬「50年一遇暴雨」，而新田科技城的排洪能力將於與市區「睇齊」，達致應對「200年一遇暴雨」的排洪能力，並隨渠務署檢討過後或再作微調。

被問及為何未有以濕地「零淨損失」作為補償三寶樹濕地公園的目標，張家亮則強調當局「重質不重量」，認為現時新田科技城與早前擬議三寶樹濕地公園範圍重疊的地方，有不少屬荒廢及已回填的人工魚塘，其生態價值低，政府需作積極保育和管理，以發揮魚塘的生態價值，他又指本港土地資源非無限，需要善用；未來局方會在三寶樹濕地公園打造253公頃的生態友善魚塘，令魚塘多點降水，讓雀鳥更容易在魚塘覓食。

拓展署補充指，預計今年申請撥款後，新田科技城可在第4季有首批土地展開工程；2031年開始入伙；到2034年隨着北環綫落成，有更多居民可陸續遷入新田科技城。