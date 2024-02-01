塱原生態公園濕地面積增至22公頃　料下半年開放公眾

為補償古洞北及粉嶺北新發展區計劃所損失的濕地，2019年政府收回塱原的私人農地，並興建塱原自然生態公園。生態公園提升了鳥類多樣性，從2019年年底展開優化塱原工程以來，塱原的雀鳥數目在秋冬季增加約2至4成。原先預計於2023年落成的生態公園，至今仍未開放訪客區域，土木工程拓展署北拓展處處長張家亮稱工程已「九九十十」，預計可於今年下半年開放公眾。

塱原自然生態公園佔地37公頃，劃分為三個區域，包括約21公頃的生態區、約11公頃的農業區和約5公頃的訪客區。其中農業區已於2022年10月展開復耕計劃，生態區內約21公頃的濕地亦已於去年完成復修工作。塱原自然生態公園落成後的濕地面積已由原來14公頃增加至22公頃，即增加了約8公頃的濕地，相等於60多個標準游泳池的面積。

漁農自然護理署高級自然公園主任陳倩慧表示，自公園工程展開以來有不少突破，例如在2021年首次錄得在塱原繁殖的黑翅長腳鷸；又分別於2021年和2023年在塱原首次發現的鐵爪鵐和澳南沙錐；俗稱「禾花雀」的黃胸毛屬極度瀕危，近年在塱園亦錄得3倍數字的增長。