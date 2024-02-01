青少年性罪行兩年激增3.5倍　11歲已涉猥褻侵犯　人細鬼大堪憂

本港青少年涉性罪行日趨嚴重。有機構今日（1日）公布一項研究結果，發現疫情後青少年性罪行個案大增，最低犯案年齡僅11歲。當中非法性交及猥褻侵犯個案數字，對比2022及2023年數據，分別錄1.8倍及3.5倍升幅；而非法性交案件中，更有87%涉事者為情侶關條，反映不少青少年未成年已「犯禁」。機構建議，政府應加強高小到初中性教育及法律意識教育。

基督教香港信義會社會服務部整合2019年至2023年期間，機構轄下共139宗被法庭定罪及警司警誡的青少年性罪行個案數據。結果發現，非法性交及猥褻侵犯兩項性罪案數字自 2021年起有上升趨勢，對比22及23年，更分別錄得1.8倍及3.5倍升幅。

機構發現，猥褻侵犯行為個案亦呈大幅上升，由2022年的10宗上升至2023年的35宗，最常見犯事年齡為14歲，最低犯案年齡僅11歲；非法性交個案亦升幅顯著，由2022年的8宗上升至2023年的15宗，最多犯案者的年齡為16歲，最低的犯案年齡為13歲。

就非法性交案件中，87%涉事者為情侶關條，機構認為，數據反映社會需關注青少年對相關法例的認識，以及戀愛觀與相處界線。至於猥褻侵犯行為案件中，高達86.6%犯案者為受害者認識的人，當中表示未有獲取對方准許而干犯猥褻侵犯行為，同學關係佔最多數。

機構助理總幹事（青少年服務）竺永洪指出，數據反映14至16歲的青少年為需要關注的群組，並指由於他們對性充滿好奇，但卻缺乏對性相關法例的認識，誤以為在同意的情況下發生就不犯法，不了解法律對未成年人士的保護，故建議政府應在高小到初中加強性教育及法律意識教育，譬如在小四起將性教育納入必修課程，逐年遞增教學知識。