逾兩成少數族裔存抑鬱風險　費用昂貴及語言障礙影響求助

近年社會對精神健康的重視程度增加。有機構關注少數族裔在求助精神健康方面的障礙，調查發現近70%受訪者認為費用昂貴是障礙之一，亦有過半認為語言不通影響求助。多間機構合作推出支援多種少數族裔語言的健康支援平台，有助篩查需要進一步幫助的人。

香港基督教服務處聯合香港中文大學醫學院精神科學系、香港大學社會工作及社會行政學系進行了一項關於少數族裔精神健康及求助障礙的調查，訪問共273東南亞裔等的少數族裔。調查指出，22.8%受訪者存在中度至重度的抑鬱風險。全職或自顧及男性在面對精神健康時更容易受影響而不主動尋求幫助。68.9%的受訪者認為費用昂貴是求助障礙，有少數族裔主要從事工時長且收入低的工作，在有需要時更難尋求幫助。56%的受訪者由於語言、文化障礙的問題也成為了尋求幫助的障礙。更有48.7%的受訪者是由於太忙碌而無法及時尋求協助，另外還有32.6%的人認為精神健康問題是羞愧的。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授及臨床心理學家黃蔚澄表示，多元文化敏感度在於能否看見及尊重差異，並保障弱勢族群的權益。香港中文大學醫學院精神科學系與多間機構合作策劃少數族裔精神健康支援平台「心靈密(Salamat)」，用戶進行篩查問卷，然後便會得到身心健康報告、所需採取行動、求助資源等，並會在用戶同意下轉介至合作機構，以獲取進一步服務。服務處呼籲政府加強少數族裔人士對基層精神健康支援服務的認識；鼓勵政商合作，支援在職的低收入少數族裔人士；並完善現有精神健康服務的支援配套。