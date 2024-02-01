調查指75%受訪者願捐器官　惟逾半人未有登記器官捐贈名冊

2月14日除了是情人節外，亦是國際器官捐贈日，香港腎科學會委托香港醫護聯盟去年11至12月透過網上「青年人器官捐贈意願及認知問卷調查」，發現75%受訪者表示願意在離世後捐出器官，不過即使有器官捐贈意願，但當中仍多達74%受訪者未做登記，即所有受訪者中約55%未有登記，有71%受訪者亦不知父母的意願。組織認為雖然不少人有意捐贈器官，但卻未有登記器官捐贈名冊，而且與家人的溝通並不完善。香港腎科學會會董、中大內科及藥物治療學系顧問醫生周啟明期望大眾，尤其是年輕人在了解器官捐贈後可積極行動，登記器官捐贈名冊，幫助更多輪候患者。

調查發現22至24歲的年齡層中，近9成受訪者表示願意離世後捐出器官，而12至15歲中亦有近6成表示願意。至於不願捐贈的受訪者中65%指因年紀尚輕而不考慮，亦有65%受訪者指不願意捐給陌生人。另外，7成受訪者錯誤認為如果未有告知家人意願，家人不可代為決定，周啟明指若無法找到證據證實病人的意願，則家屬有捐贈與否的最終決定權。不過他亦指出即使登記成為器官捐贈者，最終決定權亦在家屬手中，故有意捐贈人士應告訴家人其意願。

程太的女兒在二十多年前因頭部受傷意外離世，當時只得14歲，程太表示本來都不想捐贈女兒的器官，但後來想到女兒自小熱心助人又孝順，如果幫助到別人她一定願意，便簽了同意書，女兒的器官最後分別捐了給5人，救了5條人命，令程太感到十分欣慰，特別是其中一個受捐者與女兒年紀差不多，受捐後健康成長，更成為了媽媽。她指作為捐助者親人，見到受捐者健健康康，更可以孕育下一代，感覺女兒不只幫助受捐者本身，而是幫助了一整個家庭。