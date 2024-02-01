美斯等球星明日抵港　機場設歡迎儀式　傳碧咸或同訪港

美國職業聯賽球隊國際邁阿密訪港作表演賽，「球王」美斯與多名知名球星明日(2月2日)便抵港，今次是美斯10年後重臨香江。據悉，本港會在香港國際機場舉行歡迎儀式，特區政府及機管局代表均會出席。有消息指，國際邁阿密班主碧咸亦有機會來港，並參與球隊訪港的部分活動。

執法機構於今日(2月1日)召開記者會闡明周六、周日(3日、4日)交通安排，預計人流量會達到每日約4萬人，會分階段實施封路及改道措施以配合在跑馬地大球場舉行的足球賽事。

具體安排方面，第一階段封路及改道措施將在周六下午2點及周日中午12點開始，東院道至棉花路一段的加路連山道(北行)右邊行車線、以及介乎棉花路至禮頓道一段的加路連山道(來回行車線) 會封閉。同時會設置臨時私家車及的士上落客點，位於加路連山道紀律部隊人員體育及游樂會及棉花路，便利市民出行。開平道至恩平道的希慎道(西行)將封閉，希慎道由禮頓道往恩平道維持東行線的單向行車。

跑馬地分區指揮官丘傳輝指出，執法機構届時將考慮設置緊急通道，確保市民安全及公共秩序。

第二階段封路及改道措施將在周六下午4點及周日下午2點開始，届時封路範圍將會擴大至加路連花園至東院道一段，加路連山道南行右邊行車線，以及全段東院道。

周日下午4點半會重開東院道(北行)，屆時東院道會恢復雙線單程行車前往銅鑼灣道、高士威道、或摩頓臺方向。執法機構稱若有需要，將執行第三階段封路，届時所有車輛都不能駛入加路連山道、棉花路以及東院道。丘傳輝指，活動完結會協助市民有秩序離場，周六下午7點以及周日下午5點半始，將擴大封路範圍，除以上封路外，整段連道、開平道及新寧道亦會封閉。

執法機構呼籲市民盡可能搭乘公共交通並注意出行安全，駕駛車輛者應注意現場封路措施，聽從現場執法人員指示，對於在封路期間違泊車輛將嚴厲執法，包括在未經警告情況下拖走車輛。還表示將會根據現場情況靈活實施安排。