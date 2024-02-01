被控不小心駕駛　前私隱專員罪脫　官指事主口供有誇大之嫌

前私隱專員、大律師黃繼兒被指於去年4月，駕私家車途經港島薄扶林一讓路口時沒有停車，並撞到前方載客的士。黃繼兒其後被票控1項不小心駕駛罪，他否認控罪。案件經開審後，東區裁判法院裁判官何慧嫻今（2月1日）裁定被告面對的控罪罪名不成立。何官認為涉事的士司機的口供有誇大之嫌，從兩車碰撞後的痕迹看，較符合被告的說法，在案件有疑點下裁定罪名不成立。

黃繼兒（69歲）被票控1項不小心駕駛罪，指他於2023年4月15日下午10時25分，於沙宣道(南行)與域多利道交界迴旋處，在道路上不小心駕駛私家車。

裁判官裁決指，雖然被告自辯的證供與其書面供詞有不一致之處，但涉事的士司機的證供有誇大之嫌。該司機稱當時遭被告的私家車猛力撞致的士向前移動大半個車位，但裁判官觀看事後拍攝的照片發現兩輛肇事汽車只有相當輕微的碰撞痕迹，與的士司機說法不一致。相反，裁判官認為該些痕迹較符合被告的說法。由於未能確定事發經過，裁判官裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESS 27340/2023